جمهور الهلال يدفع الأزرق نحو إنجاز جديد

ماجد محمد(صدى):

حقق جماهير نادي الهلال إنجازًا جديدُا للفريق، حيث كشف الاتحاد الأسيوي لكرة القدم أنه أكثر نادي عربي حضورا في البطولة الأسيوية.

وقال الاتحاد عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” أنه منذ 2003 وحتى 2019 جمهور الهلال يستحوز على نسبة الحضور في بطولة دوري أبطال أسيا.

واحتل الأزرق المركز الأول بـ 1.381.727 مشجع بينما جاء الرابع أسيويا.