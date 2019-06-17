جمهور الهلال يدفع الأزرق نحو إنجاز جديد
حقق جماهير نادي الهلال إنجازًا جديدُا للفريق، حيث كشف الاتحاد الأسيوي لكرة القدم أنه أكثر نادي عربي حضورا في البطولة الأسيوية.
وقال الاتحاد عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” أنه منذ 2003 وحتى 2019 جمهور الهلال يستحوز على نسبة الحضور في بطولة دوري أبطال أسيا.
واحتل الأزرق المركز الأول بـ 1.381.727 مشجع بينما جاء الرابع أسيويا.
زائر[ عدد التعليقات: 3306 ] نشر منذ 1 ساعة
نادي كبير وعظيم بالقارة الاسيوية ومع هذا محارب داخليا واسيويا
ومع هذا الاعداء لهذا النادي من الداخل ويبغون يدمرونه وما ادري ليه وهو يرفع اسم السعودية دايم
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5530 ] نشر منذ 48 دقيقة
حلو شئ يفرح و مو مستغرب من جماهير الهلال