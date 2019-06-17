تشيلسي يحطم أمال برشلونة وأتلتيكو في الميركاتو الصيفي 2019

نواف السالم(صدى):

حطم نادي تشيلسي أمال كلا من برشلونة وأتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي 2019، حيث سعى كلاهما للتعاقد مع اللاعب ويليان.

وأكد تشيلسي رفضه للتنازل عن ويليان خلال الميركاتو الصيفي 2019، جيث رفض عرضين من برشلونة وأتلتيكو مدريد، فيعتبر ويليان أحد اللاعبين المحبوبين بين جماهير البلوز.

وينتهي عقد اللاعب مع البلوز بعد 12 شهرًا ، فيتمسك تشيلسي باللاعب حتى انتهاء تعاقده، خاصة في ظل العقوبة على النادي الإنجليزي التي تحرمه من التعاقد مع أي لاعب في الميركاتو الصيفي 2019.

وأوضحت شبكة ” سكاي سبورتس ” إن كلًا من برشلونة وأتلتيكو مدريد عرضا 35 مليون جنيه إسترليني لضم ويليان.