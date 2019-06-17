الإفراج عن الفنان الكويتي خالد الملا بعد الإساءة للقضاء

خالد الظفيري(صدى):

قررت النيابة العامة الكيويتية الإفراج عن الفنان الشعبي خالد الملا والإعلامي أحمد الفضلي المدير التنفيذي لقناة atv الكويتية، بعد التحقيق معهما بتهمة الإساءة إلى القضاء .

وترجع التفاصيل إلى إلقاء الفنان الشعبي كلمات أغنية أثناء استضافته في برنامج (اللوبي الرمضاني) الذي عرض خلال رمضان الماضي، والتي كانت تحمل إساءة للقضاء فيما اتُهم الفضلي بمخالفة قانون المرئي والمسموع بصفته المسؤول عن القناة.

وأمرت النيابة بإخلاء سبيل الملا والفضلي بكفالة شخصية بعدما استمعت إلى أقوالهما.

وأضحت النيابة في بيانها : ” الملا أنكر الاتهام جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أنه لم يقصد الإساءة إلى القضاة الكويتيين الذين يعتز بهم بل قصد بكلامه قضاة خارج البلاد إضافة إلى الأشخاص المزورين، كل في مجاله، فيما أكد الفضلي أنه غير مسؤول عما بدر من ضيف الحلقة وأنه لم يكن هناك إعداد مسبق لما طرح في الحلقة “.