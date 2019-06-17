عادل إمام يكشف سبب خروجه من السباق الرمضاني 2019

القاهرة(صدى):

خرج الفنان المصري عادل إمام، بأول تصريح له بعد خروج مسلسله ” فلانتينو ” من السباق الرمضان الماضي، مؤكدًا أنه ليس كارثة بالنسبة له.

وقال ” الزعيم ” في تصريحات لموقع ” إندبندنت ” عربية، إنه لا يوجد أي خلافات بينه وبين الشركة المنتجة للمسلسل، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله مؤخرًا مجرد شائعات.

وكشف عادل إمام عن سبب خروج مسلسله من المنافسة، مؤكدًا أنه بسبب ضيق الوقت ولا يوجد أي مشاكل إنتاجية أو تسويقية، مضيفًا أنه تم تأجيل طرح المسلسل إلى رمضان 2020.

وأكد ” الزعيم ” أنه يتمتع بحالة صحية جيدة موجهًا الشكر لجمهوره، ومبديًا غضبه من الشائعات التي تم تداولها حول تدهور حالته الصحية.

يذكر أنه كان من المقرر طرح مسلسل ” فلانتينو ” في موسم رمضان 2019، لكنه خرج من السباق لأنباء متضاربة حول وجود خلافات مع الشركة المنتجة.