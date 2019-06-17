الزعاق : تجنبوا أكل المطاعم هذه الأيام

علي القحطاني(صدى):

حذّر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، من تناول أكل المطاعم خلال هذه الفترة من العام.

وقال الزعاق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : خلال هذه الأيام تكثر أمراض النزلات المعوية، وخاصة لدى الأطفال فمع ارتفاع درجات الحرارة تزيد حالات التسمم الغذائية علاوة على عدم انتظام السلوك الغذائي في الإجازة.

وأضاف الزعاق قائلا : بالمختصر .. لا تحرصوا على أكل المطاعم.