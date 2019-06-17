الزعاق : تجنبوا أكل المطاعم هذه الأيام
حذّر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، من تناول أكل المطاعم خلال هذه الفترة من العام.
وقال الزعاق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : خلال هذه الأيام تكثر أمراض النزلات المعوية، وخاصة لدى الأطفال فمع ارتفاع درجات الحرارة تزيد حالات التسمم الغذائية علاوة على عدم انتظام السلوك الغذائي في الإجازة.
وأضاف الزعاق قائلا : بالمختصر .. لا تحرصوا على أكل المطاعم.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 6665 ] نشر منذ 42 دقيقة
خلك على الطقس وخل علوم الصحه والتغذيه لاهلها