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الزعاق : تجنبوا أكل المطاعم هذه الأيام

الزعاق : تجنبوا أكل المطاعم هذه الأيام
علي القحطاني(صدى):

حذّر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، من تناول أكل المطاعم خلال هذه الفترة من العام.

وقال الزعاق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : خلال هذه الأيام تكثر أمراض النزلات المعوية، وخاصة لدى الأطفال فمع ارتفاع درجات الحرارة تزيد حالات التسمم الغذائية علاوة على عدم انتظام السلوك الغذائي في الإجازة.

وأضاف الزعاق قائلا : بالمختصر .. لا تحرصوا على أكل المطاعم.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 6665 ] نشر منذ 42 دقيقة

خلك على الطقس وخل علوم الصحه والتغذيه لاهلها

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