النيابة تأمر بالتحفظ على كاميرات مراقبة محاكمة ” مرسي ” وتكشف لحظاته الأخيرة

القاهرة(صدى):

كشف النائب العام المصري نبيل صادق، اليوم الإثنين، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

وقال النائب العام في أول تعليق له: ” النيابة العامة تلقت إخطارا بوفاة محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمة “.

وتابع : ” مرسي سقط مغشيا عليه أثناء وجوده في قفص الاتهام وتم نقله فورا إلى المستشفى حيث تبين وفاته “.

وأصدر النائب العام أوامر بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في قاعة المحكمة وقفص المتهمين، إضافة إلى التحفظ علىى الملف الطبي لمحمد مرسي وانتداب لجنة عليا من الطب الشرعي لإعداد تقرير بشأن أسباب الوفاة.