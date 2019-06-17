” الاتصالات السعودية ” تفتح باب التقديم على وظائف إدارية وقانونية للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة الإتصالات السعودية، باب التقديم على عدد من الوظائف بتخصصات إدارية وقانونية للرجال والنساء؛ للعمل في الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة وفق المسميات الشروط التالية:

_ أخصائي المشاريع العامة General Project Specialist ” للرجال والنساء ” :

يتطلب أن تكون المتقدم/ المتقدمة حاصل على البكالوريوس في إدارة الأعمال مع خبرة 4 سنوات في مجال إدارة المشاريع في مجال التقنية أو مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

_ خبير المشاريع العامة General Project Professional ” للرجال ” :

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في إدارة الأعمال، مع خبرة 6 سنوات على الأقل بمجال إدارة المشروع مع خبرة في تنفيذ المسؤوليات الاستراتيجية في مجال التقنية أو مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.

_ مُحلل أول المشاريع العامة Senior General Project Analyst ” للنساء ” :

يتطلب أن تكون المتقدمة حاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال، مع خبرة سنتين على الأقل بمجال إدارة المشاريع.

_ باحث قانوني أول Senior Legal Researcher ” للرجال ” :

المؤهل المطلوب يتمثل في الماجستير أو البكالوريوس في القانون أو أي تخصص آخر ذو صلة، مع خبرة سنتين في مجال ذو صلة.

وأشارت إلى أنه للإطلاع على مزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الموقع الإلكتروني لشركة الإتصالات السعودية عبر الرابط الآتي هنـــــــا .