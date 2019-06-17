أسباب الشعور بالصداع ونصائح التخلص منه
قال الدكتور أحمد كامل، أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب ، أنه هناك أسباب عديدة لشعور بعض الأشخاص بالصداع عند الاستيقاظ، موجهاً نصائح قبل الخلود إلى النوم .
وكشف الدكتور أحمد عن أسباب الشعور بالصداع عند الاستيقاظ :
انخفاض أو ارتفاع ضغط الدم ، أورام في المخ ، نزيف وارتشاح في المخ ، الأرق ، القلق ، التفكير الزائد قبل النوم ، آلام الرقبة ، وآلام فقرات العمود الفقري.
وأيضا زيادة ضغط العين، بسبب المياه الزرقاء ، الإمساك ، التهاب الجيوب الأنفية، بسبب النوم في غرفة مكيفة ، الجفاف، نتيجة لقلة شرب كميات وفيرة من المياه ، وعدم تناول جرعة الكافيين المعتاد عليها يوميًا عند الصباح.
ومن نصائح قبل الخلود إلى النوم : شرب كمية كافية من السوائل والمياه ، عدم النوم على وسادة عالية ، التقليل من تناول المشروبات المنبهة قبل النوم، للتخلص من الأرق ، ويجب على مرضى الجيوب الأنفية عدم النوم في الغرف المكيفة.
القرني………. قاآآآآهرهم 😎👍[ عدد التعليقات: 49599 ] نشر منذ 25 دقيقة
الصداع شين🤕