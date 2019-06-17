200 صورة مروعة تثبت تورط تركيا في قتل زكي مبارك ” اقتلعوا لسانه “

نايف السالم(صدى):

كشف الدكتور زكريا مبارك، شقيق القتيل في السجن التركي زكي مبارك، عن عدد من الصور التي تثبت تورط تركيا في مقتل شقيقه.

وأظهرت الصور التي بلغ عدد 200 صورة أثار التعذيب الذي تعرض له شقيقه على يد السلطات التركية، و آثار جروح وكدمات ونزع العديد من أعضائه الداخلية ولسانه، ووجود خياطة جراحية بكامل الجسد من آثار عملية التشريح التي تمت بأنقرة.

وأوضح أنه سيتم ملاحقة المتورطين لمحاكمتهم ،حيث تشمل حملة الملاحقة محاكمة قناة الجزيرة القطرية، ووكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية، ووسائل إعلام تابعة للسلطات في البلدين، بتهمة الترويج لمزاعم الحكومة التركية وروايتها ” الكاذبة ” حول انتحار شقيقه.

ومن المقرر أن تبدأ ملاحقة النظام التركي قضائيا ودوليا وحقوقيا، فضلا عن مقاضاة الجزيرة والأناضول بعد اكتمال الملف القانوني بإصدار تقرير الطب الشرعي المصري حول أسباب الوفاة بعد إعادة تشريح الجثمان تنفيذا لأوامر النائب العام.