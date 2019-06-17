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رياح مثيرة للأتربة وحرارة .. طقس غدا الثلاثاء بالمملكة

رياح مثيرة للأتربة وحرارة .. طقس غدا الثلاثاء بالمملكة
الرياض(صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، باستمرار الطقس حار إلى شديد الحرارة على عدد من المناطق ، غداً الثلاثاء ، منها المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من وسط المملكة .

وتابعت ، أنه يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية ، والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض ، منطقة نجران ، والساحل الغربي للبحر الأحمر .

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان ، مرتفعات عسير ، ومرتفعات الباحة .


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