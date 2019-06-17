رجب طيب أردوغان يصف محمد مرسي بـ ” الشهيد “

القاهرة(صدى):

خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أول تعليق له على وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، واصفًا إياه بـ ” الشهيد ” .

وكان محمد مرسي قد أصيب بنوبة إغماء اليوم الاثنين توفي على إثرها، خلال جلسة محاكمته في قضية التخابر مع قطر.

وقال أردوغان، تعليقا على وفاة مرسي: ” أدعو الله أن يرحم شهيدنا ” .

وأعلنت الداخلية المصرية، حالة الاستنفار القصوى في البلاد، فيما تم نقل مرسي إلى المستشفى ويُجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

يذكر أن محمد مرسي ينتمي لجماعة الإخوان المدعومة من قبل النظام التركي، وقد تم الإطاحة به إثر ثورة مصرية في يونيو 2013.