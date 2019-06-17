مجددًا.. التحقيق مع ” ميدو ” في سبّه الجماهير

ماجد محمد(صدى):

استدعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، كابتن أحمد حسام ” ميدو “ ؛ للتحقيق فيما هو منسوب إليه من إساءة لجماهير النادي الأهلي المصري.

وأصدر تنظيم الإعلامي، بيانًا أوضح فيه أنه يتم التحقيق مع ” ميدو ” على خلفية ما نشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “ من مواد تحمل سبًا وقذفًا وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع، والتي من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية وخاصة جماهير كرة القدم.

يذكر أن ميدو كان قد أعلن أن تلك الصفحة لا تمثله.

وكان ميدو، قد أقيل من تدريب نادي الوحدة بعد سبه مشجعًا على تويتر بلفظ مسيء، وقد قال حينها إن حسابه كان مخترقًا.