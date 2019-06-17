مجددًا.. التحقيق مع ” ميدو ” في سبّه الجماهير
استدعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، كابتن أحمد حسام ” ميدو “ ؛ للتحقيق فيما هو منسوب إليه من إساءة لجماهير النادي الأهلي المصري.
وأصدر تنظيم الإعلامي، بيانًا أوضح فيه أنه يتم التحقيق مع ” ميدو ” على خلفية ما نشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “ من مواد تحمل سبًا وقذفًا وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع، والتي من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية وخاصة جماهير كرة القدم.
يذكر أن ميدو كان قد أعلن أن تلك الصفحة لا تمثله.
وكان ميدو، قد أقيل من تدريب نادي الوحدة بعد سبه مشجعًا على تويتر بلفظ مسيء، وقد قال حينها إن حسابه كان مخترقًا.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5530 ] نشر منذ 11 ساعة
يعني ما عندكم شئ تسوة يا اتحاد تأخذون بكلام مواقع التواصل و كل الناس تسب الأندية في حالة الخسارة شئ عادي و مسوينها قضية عشان النادي الاهلي للعلم ميدو سبب تركة الوحدة بسبب لعب لاعب و كان معاه حق اربع هزائم متتالية للفريق صراحة لظلمهم ميدو لما قال كلمة حق
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ 8 ساعات
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد