وفاة ميشال حجل قبل زفافها بشهر

بيروت(صدى):

توفت وصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2016، ميشال حجل، اليوم الاثنين، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

وكانت حجل تستعد للزواج من خطيبها في شهر يوليو المقبل، مما أثار صدمة كبيرة في الشارع اللبناني، الذي كان يُتابع حجل في مشوارها الأليم مع المرض.

ويذكر أن الراحلة، ميشال حجل، اكتشفت إصابتها بالمرض بعد انتهاء مسابقة الجمال في عام 2016 وحصولها على لقب الوصيفة الثالثة.

ونعى خطيب ميشيل حجل ؛ مارون أبي عتمة، حبيبته عبر خاصيّة ” ستوري ” في ” إنستجرام ” ، قائلًا: ” أصبح لديّ ملاك “.