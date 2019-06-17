الطمع يخسر أمريكي صفقة العمر والقانون يتخلى عنه

واشنطن(صدى):

تعرض رجل أمريكي إلى عملية وصفها ب ” النصب ” في صفقة كان يحلم بأنها صفقة العمر التي يحقق بها حلمه.

وبدأت القصة عندما قرأ كيرفيل هولنس، إعلانًا لبيع فيلا يصل ثمنها الحقيقي إلى 177 ألف دولار، بينما تُعرض في مزاد إلكتروني بسعر رائع لتخلف الشركة المالكة عن سداد الضرائب، وعلى الفور تقدم للشراء معتقدًا أنها فرصة العمر.

ودفع ” كيرفيل ” 9100 دولار في مزاد إلكتروني لشراء ما اعتقد أنها فيلا في مقاطعة بروارد جنوبي ولاية فلوريدا، ليكتشف الصدمة بعد دفع المبلغ.

وتبين بعد ذلك أن حلم الفيلا فراغ، فالأمر يقتصر على شريط عشبي ضيق بطول 30 مترًا يفصل بين منزلين متلاصقين ويمتد من صندوق البريد إلى فناء المنزلين، وسعره الحقيقي لا يتجاوز ال50 دولارًا.

وبعد اكتشاف الحقيقة الصادمة، طالب ” هولنس ” المقاطعة بإعادة أمواله وإلغاء الصفقة، لكن المسؤولين عن عملية البيع أكدوا أن القانون لا يلزمهم بإعادة الأموال للمشتري.

ودخل الأمريكي في حالة صدمة هستيرية، مؤكدًا أن ما حدث خداع ونصب، إذ لم يكشف الإعلان حقيقة العقار والصور المرفقة تظهر أنها فيلا وليس مجرد خط عشبي.