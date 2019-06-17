” السوق المالية ” تعلن 5 مسارات تدريبية لتأهيل الخريجين المتفوقين
أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الاثنين، عن 5 مسارات تدريبية ضمن برنامج الهيئة لتأهيل الخريجين المتفوقين ” الدفعة السادسة ” .
وتضمنت المسارات: ” المالية، القانون، المحاسبة، الإدارة، تقنية المعلومات ” .
وأشارت إلى أن مسار المالية يتضمن عدة مواد، منها: المال والاستثمار، الحوكمة والالتزام، الالتزام والتفتيش، التراخيص ومكافحة غسيل الأموال، الإشراف على السوق، قضايا الأوراق المالية وإدارة المخاطر.
أما مسارات” القانون والمحاسبة والإدارة وتقنية المعلومات ” التدريبية فتضمنت عدة مواد، منها: الأنظمة والتشريعات، قضايا الأوراق المالية، المراجعة الداخلية والتميز المؤسسي، تمويل الإرهاب، الاستراتيجيات وإدارة المشاريع.
ويمكن التقديم عليها من خلال الرابط التالي هنـــــــا
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