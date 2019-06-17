بعد الفيديوهات الإباحية.. منى فاروق وشيما الحاج خارج السجن

القاهرة(صدى):

أنهت كل من الفنانتان منى فاروق وشيما الحاج، إجراءات إخلاء سبيلهما من قسم أول مدينة نصر بالقاهرة صباح اليوم الإثنين، على خلفية قضية الفيديوهات الإباحية مع المخرج خالد يوسف.

وعمل فريق دفاع منى فاروق وشيما الحاج، على التأكد من عدم طلبهن على ذمة قضايا أخرى قبل الإفراج عنهما، وهو ما آخر خروجهما من الحبس حتى الآن.

وارتدت الفنانتان الحجاب أثناء خروجهما؛ لحجب وجههما عن عدسات الكاميرات، وسط حالة من البكاء الشديد.

وصدر قرار قضائي بحق الفنانتان منى فاروق وشيما الحاج قبل 3 أيام من صدر قرار قضائي بإخلاء سبيلهما في قضية الفيديوهات الإباحية مع المخرج خالد يوسف.