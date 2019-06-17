خادمة تلتقط صوراً لصاحبة المنزل وبناتها ليشاهدها صديقها

أبو ظبي(صدى):

أقدمت خادمة آسيوية،في الإمارات على تصوّيَر صاحبة المنزل وبناتها بوضعيات مختلفة، تظهر أجسادهن، وأرسلتها إلى صديقها الذي كان يتردد على المنزل.

وكانت ترفع الهاتف بين فترة وأخرى أثناء أعمال التنظيف في غرفتي النوم الخاصتين بهم والمجلس، وحين نسيت الخادمة هاتفها بسبب انشغالها، فتشت المجني عليها هاتف الخادمة، الأمر الذي سبب لها صدمة كبيرة، إذ كانت المتهمة تصوّرها هي وبناتها بملابس المنزل، وتقوم إرسالها إلى صديقها من جنسية آسيوية، ليشاهدها كمقاطع فيديو.

ولم تنكر التهم، إلا أنها ظلت صامتة، دون أن تقدم أي مبرر لفعلتها، وقالت إنها على علاقة مع صديقها الذي كان يدخل المنزل قاصداً غرفتها بين الحين والآخر.