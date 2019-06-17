بالصور.. ساحر يفشل في فك قيوده بعد إلقائه في النهر

نيودلهي(صدى):

كشفت الشرطة الهندية عن فقدان ساحر في نهر الغانغ، بعدما جرى تكبيل يديه ورجليه بالسلاسل، وأنزل إلى النهر، لكنه لم يستطع فك قيوده والصعود إلى السطح.

وكان الساحر قد نزل أمس الأحد، في النهر بواسطة رافعة بحضور أفراد من عائلته ووسائل الإعلام والشرطة، إلا أنه لم يتمكن من الصعود إلى سطح الماء ثانية.

وفي وقت سابق، قال الساحر إنه قام بعرض مشابه قبل 21 عاما في نفس المكان، مشيرًا إلى أنه كان داخل صندوق زجاجي مقاوم للرصاص مغلوق بسلاسل وأقفال وأنزل إلى النهر من جسر هوارا، حيث أنه خرج بعد 29 ثانية.