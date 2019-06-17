توفر 3 وظائف تقنية شاغرة للرجال بشركة الراجحي للتأمين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة تكافل الراجحي للتأمين بالتعاون مع صندوق (هدف) من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) ، عن توفر 3 وظائف تقنية شاغرة للرجال، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي شبكات الحاسب) من خلال برنامج تمهير (للتدريب على رأس العمل) لحملة درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي: أخصائي شبكات الحاسب (عدد 3 وظائف).

الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، وحاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصصات الحاسب وتقنية المعلومات (نظم معلومات).

وألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة للتقديم ، وألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

وصف التدريب: تطوير أجهزة الشبكة ونظم التشغيل والبرامج وتركيبها أو تثبيتها وصيانتها، وضمان الوصول إلى الشبكة والحفاظ على أمنها، وتقديم الدعم للمستخدمين.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/06/17م.

ويتم التقديم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).