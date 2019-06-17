جماهير ريال مدريد على موعد مع رودريغو.. غدًا

نواف السالم(صدى):

أخذت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني، موعدًا مع المهاجم البرازيلي الواعد رودريغو غويس، إذ سيتم تقديمه غدًا الثلاثات في سانتياغو برنابيو.

وتعاقد الجناح الواعد صاحب (18 عاماً) مع الريال منذ عام، وسيُصبح ثالث لاعب جديد يقدمه “ الملكي ” هذا الموسم، عقب الصربي لوكا يوفيتش، والبلجيكي إدين هازارد.

وسيُجرى الأمر كالتالي: تقديمه في حضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز وإدلائه بكلماته الأولى في مقصورة شرف البرنابيو، ثم ينزل إلى أرض الملعب لتستقبله جماهير الريال، وسيشارك لاحقاً في مؤتمر صحفي.