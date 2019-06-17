  • الثلاثاء 18

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. الكشف عن تفاصيل مشروع صحي جديد أُطلق بالمملكة

بالفيديو.. الكشف عن تفاصيل مشروع صحي جديد أُطلق بالمملكة

بالفيديو.. الكشف عن تفاصيل مشروع صحي جديد أُطلق بالمملكة
نايف السالم(صدى):

كشف فيصل الشهري مدير عام الاحصاء في وزارة الصحة ، خلال اتصال هاتفي لقناة العربية ، عن مشروع صحي جديد في المملكة .

وقال الشهري ، إن المسح الصحي مو دراسة ميدانية تهدف إلى الجمع وتوثيق قاعدة بيانات نستطيع من خلالها مقارنة أعمالنا مع باقي دول العالم ، والوقوف على الوضع الصحي للمواطن وكذلك النظام الصحي ومدى مواكبته للمشكلات الصحية أو نمط الحياة في المملكة .

وتابع ، طبعاً المسح الصحي تقوم به جميع أو أغلب دول العالم تقوم به من فترة وأخرى كل أربعة سنوات ، والهدف منه هو تحديث البيانات ومواكبة النظام الصحي لتطلعات المواطن والمقيم .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 10 ساعات

هذه دراسه وجمع معلومات وليست مشروع صحي و لايهم المواطن لو عملو الف دراسه اذا لم يتم الارتقاء بالخدمات الصحيه المقدمه للمواطن ويكفي المتابعه والاهتمام بالشكاوى المتكرره من سؤ الخدمات الصحيه لتحسين هذه الخدمات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *