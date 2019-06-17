بالفيديو.. الكشف عن تفاصيل مشروع صحي جديد أُطلق بالمملكة

نايف السالم(صدى):

كشف فيصل الشهري مدير عام الاحصاء في وزارة الصحة ، خلال اتصال هاتفي لقناة العربية ، عن مشروع صحي جديد في المملكة .

وقال الشهري ، إن المسح الصحي مو دراسة ميدانية تهدف إلى الجمع وتوثيق قاعدة بيانات نستطيع من خلالها مقارنة أعمالنا مع باقي دول العالم ، والوقوف على الوضع الصحي للمواطن وكذلك النظام الصحي ومدى مواكبته للمشكلات الصحية أو نمط الحياة في المملكة .

وتابع ، طبعاً المسح الصحي تقوم به جميع أو أغلب دول العالم تقوم به من فترة وأخرى كل أربعة سنوات ، والهدف منه هو تحديث البيانات ومواكبة النظام الصحي لتطلعات المواطن والمقيم .