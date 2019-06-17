بالفيديو.. محمد صلاح يتسبب في بكاء مشجعة من ذوي الاحتياجات الخاصة

ماجد محمد(صدى):

انهارت إحدى المشجعات من ذوي الاحتياجات الخاصة من البكاء، وذلك بعد مقابلتها النجم المصري محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.

ووثق مقطع فيديو لحظة لقاء المشجعة من ذوي الاحتياجات الخاصة باللاعب محمد صلاح أثناء المباراة الودية بين منتخب مصر ونظيره الغيني أمس الأحد.

وظهرت المشجعة في مقطع الفيديو وهي تطلب لقاء محمد صلاح من المنظمين، وعلى الفور لبى اللاعب طلبها وترك دكة البدلاء وقام بمصافحتها؛ لتدخل الفتاة في نوبة بكاء من فرحتها بتحقيق حلمها.

وتأتي مباراة المنتخب المصري مع نظيره الغيني في إطار الاستعداد لبطولة الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.