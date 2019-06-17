مستفيد لم يحصل على دعم حساب المواطن رغم أن الحالة ” مدفوعة “.. البرنامج يرد

عادل الحربي(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن على أن أنه في حالة عدم وصول الدعم ( رغم كون حالة الدفع مدفوعة) يجب القيام ببعض الإجراءات للحصول عليها.

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” في حال كانت الدفعة ” مدفوعة ” الرجاء مراجعة البنك، والتأكد أنه لم يتمّ الإيداع، ويلزمك توفير كشف حساب من البنك، وتقديم اعتراض مالي من أيقونة ” الدفعات المالية ” دفعة لم تستلم ” وإرفاق كشف الحساب.

وجاء توضيح برنامج حساب المواطن، ردًا على استفسار أحد المواطنين الذي لم يحصل على الدعم رغم أن الحالة ” مدفوعة “.