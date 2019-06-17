برلماني يمني يكشف عودة قادة الدولة إلى البلاد

فهمي محمد(صدى):

كشف عضو مجلس الشورى اليمني، والقيادي في حزب الإصلاح، صلاح باتيس، اليوم الاثنين، عن خطة يجريها الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، لعودة جميع قادة الدولة إلى اليمن.

وقال باتيس على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك “ : ” هادي يتدارس إصدار قرار بعودة جميع قادة الدولة إلى أرض الوطن فورًا، وبسط نفوذ الدولة على كامل التراب الوطني، وعندما يعود من رحلته العلاجية بالسلامة سيكون مع شعبه في داخل ‎اليمن، لاستكمال إسقاط التمرد، واستعادة الدولة وبناء اليمن الجديد “.

ويذكر أن اليمنيون يطالبون بعودة الرئيس هادي وقيادات الدولة إلى الأراضي اليمنية، من أجل الإطلاع على معاناتهم في المناطق المحررة، حيث يعانون من تردي الأوضاع المعيشية وغياب للخدمات.