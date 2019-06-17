بنوك تدعم Apple Pay عبر مدى في المملكة

علي القحطاني(صدى):

شهدت البنوك التي تفعل ميزة الدفع بواسطة بطاقاتها البنكية عبر خدمة Apple Pay للدفع بالأجهزة الذكية العاملة بنظام ios التابعة لشركة Appleفي المملكة ارتفاعًا منذ مطلع الشهر الجاري، حيث بلغت 9 بنوك.

والـ 9 ينوك التي تدعم Apple Pay عبر مدى هي : بنك البلاد، البنك السعودي للاستثمار، البنك السعودي الفرنسي، بنك ساب، البنك الأهلي، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، بنك الرياض.

وتقدم هذه البنوك الـ 9 الخدمة إلى أكثر من 85٪؜ من عملاء القطاع المصرفي من حاملي البطاقات البنكية، فنجحت هذه البنوك في تفعيل خدمة Apple pay في وقت قياسي، وهو ما يعتبر إنجاز من الإنجازات التي تُحسب للمملكة.

واستثمرت مدى في تطوير البنية التحتية لمدفوعات الأجهزة الذكية عبر بناء المنصة الوطنية للترميز التي تستبدل بيانات البطاقة (بما فيها رقمها المكون من 16 خانة) بمعرف رقمي عشوائي يعرف باسم (Token أو رمز)، وذلك بهدف حماية معلومات حساب حامل البطاقة البنكية.