باستخدام المايكروويف تخلصي من حريق العينين أثناء تقطيع البصل

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء في الاقتصاد المنزلي ، أنه هناك حيل منزلية سهلة وبسيطة تجنب السيدات حريق العينين أثناء تقطيع البصل ، ومن أكثرها سهولة في التطبيق إزالة قشر البصل ووضع الحبات في المايكروويف لمدة 30 ثانية.

بعد ذلك يجب انتظارها حتى تبرد ثم البدء بتقطيعها. وفي هذه الحالة لن يتم الشعور بحريق العينين أبداً.

فهذه الطريقة تزيل من البصل المواد التي تسبب ذلك الحريق لكن مع الحفاظ على الطعم والفوائد.

كذلك يمكن استخدام هذه الطريقة لإعادة الطعم إلى البهارات لأنها تفقده بعد تخزينها لمدة طويلة. ولهذا توضع في المايكروويف لمدة 10 إلى 15 ثانية.