سجن واعظ بعد إهانة الخلفاء الراشدين

المنامة(صدى):

قررت النيابة العامة في البحرين ، سجن متهم؛ إثر تطاوله على الخلفاء الراشدين وصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وفق ما أعلن رئيس النيابة عبدالله الذوادي.

وأوضح ” الذوادي ” في بيان له إن المتهم تمت إحالته إلى المحكمة الجنائية بعد استجوابه ومواجهته بالأدلة التي أكدت ارتكابه الواقعة، في حين تم تحديد 19/6 المقبل، موعدًا للنظر في القضية.

وأشارت مصادر إلى أن المتهم هو الشيخ الشيعي أحمد عبدالعزيز الماضي، المعروف بلقب ملا محمد الماضي، على الرغم من أن النيابة لم تكشف عن اسمه.

يذكر أنه قام بإلقاء خطبة طائفية في إحدى دور العبادة، تضمنت تطاولًا على الخلفاء الراشدين وصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، باتهامهم بالخيانة والسرقة، وفقًا للمصادر المحلية.