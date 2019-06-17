انطلاق ملتقى كفى النسائي التاسع

نايف السالم(صدى):

أطلق القسم النسائي بجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة يوم أمس ملتقى كفى التوعوي النسائي التاسع وذلك بمقر الجمعية بحي الفيحاء.

وبيّنت رئيسة القسم النسائي بكفى الأستاذة سلوى سروجي أن هذا الملتقى والذي يستمر حتى 24 من الشهر الجاري يأتي بعد ثمان ملتقيات سابقة انطلقت من منطلق المسؤولية المجتمعية تجاه الدين ولحماية وتحصين بنات الوطن من أضرار التدخين والمخدرات وفق رؤية مملكتنا الحبيبة2030.

وتوقعت سروجي أن يحظى الملتقى بزيارة العديد من الفتيات والأمهات والمهتمات واللاتي تجاوز حضورهن في الملتقيات الماضية الـ 2500 ، مشيرة أن الملتقى يتضمن لقاءات توعوية ودورات تدريبية يقوم عليها نخبة من المتخصصات في التوعية وعلاج الادمان ، بالاضافة الى البازارات والمسابقات الهادفة والجوائز القيمة للمشاركات.