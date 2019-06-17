الفواكه الموسمية تجذب زوار الطائف ” صور “

بدرية المالكي(صدى):

مازالت فواكه الطائف الموسمية تتصدر قائمة الفواكه في المنطقة بجودة الإنتاج ولذة الطعم، حيث تعد محافظة الطائف ومايتبعها غنية بالأراضي الزراعية التي تحظى بتنوع الإنتاج الزراعي، وتشتهر بألذ الفواكه الموسمية كالعنب و الرمان والمشمش والتين ” الحماط ” والتين الشوكي ” البرشومي ” وغيرها.

وتجتذب البسطات وعربات الفواكه المنتشرة على الطرقات في وسط مدينة الطائف وبجوار المساجد المارة من الزوار والمصطافين، لكنها لاترقى – أحيانًا- لذائقة المستهلك، و لاتأتي بجودة وتنوع مايعرضه سوق الخضار والفواكه المركزي ” الحلقة ” ، وسوق الفواكه الواقع في قمة جبل الهدا – طريق مكة وجدة النازل – ، حيث تكتظ هذه الأسواق بالمصطافين وزوار المنطقة خلال إقامتهم أو في ختام زيارتهم؛ لشراء ماتشتهيه أنفسهم من الفواكه، واصطحاب الهدايا منها للأهل والأصحاب.

و يشهد المصيف الأول خلال موسم الصيف العديد من مهرجانات الفواكه الموسمية، كمهرجان العنب، ومهرجان الرمان والمشمش وغيرها، والتي تحظى باهتمام وزيارة آلاف المصطافين سنويًا، والإقبال على شراء ماتنتجه مزارعها في الهدا والشفا وبني سعد وبني مالك من هذه الفواكه التي يندر أن تجد لها مثيل في الطعم والمذاق والجودة، على الرغم من ارتفاع الأسعار كما يراه البعض.

وكانت الطائف في الآونة الأخيرة قد بدأت تسويق منتجاتها من الفواكه الموسمية إلكترونيًا من خلال الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوفير أجود وأطيب الفواكه للمستهلك، وإيصالها إليه بسرعة تلبية لرغبته .

وفيما لايزال زوار مدينة الورد والرمان يقصدونها لأجل السياحة والاستمتاع بالطبيعة ولطافة جوها، لازالوا كذلك يتسابقون لتذوق وشراء أطيب الفواكه التي تزرعها أرضها الطيبة، حتى تربعت فواكه الطائف على عرش المحصولات الزراعية قاطبة بطعمها اللذيذ وندرة جودتها.