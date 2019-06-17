بالفيديو.. وصلة رقص جريئة لـ ” ديما بياعة ” مع زوجها

أميرة خالد(صدى):

أثارت الفنانة السورية ديما بياعة، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو تؤدي رقصة جريئة على المسرح برفقة زوجها المغربي أحمد الحلو.

وظهرت ديما بياعة خلال الإعلان الترويجي لحلقتها المقبلة مع الفنان السوري باسم ياخور في برنامج ” أكلناها ” ، وهي ترقص بطريقة جريئة ومثيرة.

وارتبطت ديما بزوجها الحالي أحمد الحلو الذي يصغرها سنًا، بعد انفصالها عن الفنان السوري تيم حسن الذي اتهمته بالخيانة، إذ يدور معظن حديث حلقتها مع ” ياخور ” حول خيانة زوجها السابقة ومدى ثقتها في الرجال.

ويستضيف الفنان باسم ياخور، مواطنته ديما بياعة في حلقة الخميس القادم من برنامجه ” أكلناها ” المذاع عبر شاشة فضائية ” لنا ” في التاسعة مساءً بتوقيت دمشق.