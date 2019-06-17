الثلاجة والغسالة.. أشياء تضعف إشارة الإنترنت في المنزل

أميرة خالد(صدى):

هناك أشياء بسيطة سبب في معاناة الكثير من الأشخاص من ضعف إشارة الإنترنت في منازلهم مثلاً قطع الأثاث ذات السطح المعدني المصنوع من المعدن. فهو يمتص الكهرباء ويحد من انتشار الموجات الضرورية لانتقال الإشارة.

بالإضافة إلى المرايا التي تعكس الإشارة وتمنع وصولها الى الأجهزة ولهذا يفضل إبعاد جهاز الإرسال عن أقرب مرآة إليه قدر الإمكان.

ويمكن الثلاجة والغسالة أن يسببا ذلك الضعف أيضاً بسبب الماء الموجود في أنابيبهما والذي يقبض على طاقة الموجات ويؤثر سلباً على الإرسال.

ويجب إبعاد جهاز الإرسال (الراوتر) عن كل تلك الأشياء لتقوية إشارة الإنترنت داخل المنزل، وإطفاؤه وإعادة تشغيله بين الحين والآخر وحمايته بكلمة سر لا يمكن سرقتها.