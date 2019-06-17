بالصور.. القمر بجواره المشتري و4 أقمار أخرى فوق سماء مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

التقط أحد المصورين، صورة للقمر بجوار كوكب المشتري و4 أقمار في صورة فريدة وظاهرة فضائية.

وأوضح المصور يوسف بجاش، أنه التقط الصورة فجر اليوم الاثنين، ولم يكن يعلم أنه كوكب المشتري، فقد كان يحاول إظهار القمر مع نجم لامع.

وأضاف ” بجاش ” ، أنه اتضح له فيما بعد أنه كوكب المشتري، وأن الكوكب يصاحبه أربعة أقمار ممكن مشاهدتها بعدسة مقربة ” .

وأشار إلى أنه التقط صورة مرة أخرى لإظهار الأقمار الأربعة، إذ انتظر حتى تحركت السحب وصوّرها بعدسة مقربة، وفقًا لـ ” العربية نت ” .

وأفاد بأنه اعتمد في التصوير على دقة ومساحة الصورة العالية، لعرضها على شاشات الجوال، مضيفًا: ” القمر بهذا المنظر يرى من أي نقطة في مكة المكرمة، ولا يحتاج الأمر لمرتفع أو منخفض ” .