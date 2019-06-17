تكليف د. نايف خلف مديرا عاما لجميعة الثقافة والفنون خلفاً للمهندس الوابل

رشيدة المطيري(صدى):

صدر قرار رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عبدالعزيز بن عبدالرحمن السماعيل بتكليف الدكتور نايف بن خلف الثقيل مديرا عاما للجمعية.

وجاء تكليف الدكتور نايف خلفا للمهندس هشام بن محمد الوابل الذي تقدم باستقالته مؤخرا.

ويعد د. نايف الثقيل خبرة عملية وعلمية في مجال الثقافة والفنون، حيث يعمل أستاذاً مشاركاً في قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الملك سعود بالرياض منذ العام 2015م، كما أنه عمل مستشاراً درامياً بهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي لمدة عام 2014-2015م، وكذلك مخرج مسرحي بعمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود خلال الفترة من 1998-2006م.

والدكتور نايف حاصل على درجة الدكتوراه في الدراما من جامعة إكستر في المملكة المتحدة ( بريطانيا ) عام 2014م عن بحثه (دراسة تاريخية في المسرح السعودي)، فيما كانت شهادة الماجستير من نفس الجامعة تخصص مسرح عملي.

كما أن للدكتور الثقيل مشاركات محلية وعربية كثيرة في مجال المسرح والدراما -إخراجاً وتمثيلاً- إضافة لرئاسة وعضوية العديد من لجان التحكيم والاختيار على مختلف الأصعدة.

وأعرب الدكتور نايف خلف عن شكره وتقديره لمجلس إدارة الجمعية على هذه الثقة مؤكدا تطلعه لتكون الجمعية مركزاً لخدمة أهل الثقافة في كافة المجالات.

وتقدم مجلس إدارة جمعية الثقافة والفنون برئاسة عبدالعزيز السماعيل بالشكر الجزيل والثناء الوافر للمهندس هشام الوابل نظير جهوده التي قدمها خلال فترة إدارته للجمعية راجياً له التوفيق في وجهته القادمة، كما تقدم المجلس بالتهنئة للدكتور الثقيل راجيا له التوفيق والسداد وأن يكمل مسيرة من قبله بكل تفانٍ وإخلاص.