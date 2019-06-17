محافظ رفحاء يوجه برقية شكر لمدير الشرطة بمناسبة نجاح الخطط الأمنية

رافع فريح(صدى):

وجه محافظ رفحاء الاستاذ فراج العماني برقية شكر وتقدير لمدير شرطة رفحاء العقيد فنر بن أحمد التمياط هنأه فيها على نجاح الخطط الامنيه والمرورية لحفظ الامن والنظام أثناء احتفالات عطر الفطر في محافظة رفحاء ومراكزها.

حيث تميزت الخطط الأمنية بالترتيب والانضباط وروح التعامل الحسن مع أفراد المجتمع وعكست مستوى اداء رجل الامن المثالي مما كان له الاثر الايجابي وكان محط احترام وتقدير الجميع.

تضمنت برقية محافظ رفحاء شكره وتقديره لمنسوبي الشرطة ضباطاً وأفراد ولكافة قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية المشاركة في الخطط.

من جهتهم أشاد غالبية سكان محافظة رفحاء بالجهود الامنيه والمرورية المميزه التي شهدتها المحافظة خلال الشهرين الماضيين والتواجد الأمني الرائع في كثير من المواقع الحيويه ومن ابرزها مربع حي المحمدية الذي شهد انضباطاً كبيرا بعد اغلاق العديد من المنافذ الفرعية بالقرب من مول رفحاء وجامع الوليد وكذلك فصل المواقف عن الشوارع الرئيسية والتي أمر بها مؤخراً مدير الشرطه وتكثيف التواجد الامني في الحي الذي يعتبر الأكثر ازدحاماً في محافظة رفحاء