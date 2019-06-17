مرشح رئاسي أمريكي شاذ جنسيا يفصح عن حلمه في البيت الأبيض 

واشنطن(صدى):

أوضح ‫بيت بوتيجيج‬‎، أحد المرشحين الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية الأمريكية، أنه يمكن أن يؤسس عائلة مع زوجه، تشاستن غليزمان، في البيت الأبيض، إذا فاز في انتخابات عام 2020

ولفت أول مرشح مثلي علنا للبيت الأبيض: “ أعتقد أنها لن تكون المرة الأولى التي يرزق فيها زوجان رئاسيان بأبناء. لكن بالتأكيد هذه مسألة علي مناقشتها مع تشاستن قبل أن أطيل الحديث على التلفزيون ”.

واحتفل ‫بيت بوتيجيج‬‎ وزوجه الذي يعمل مدرسا في معهد، بذكرى مرور عام على زواجهما.

وأشار إلى أنه يريد أطفالا، لكن السباق إلى الرئاسة دفعه إلى تعليق هذا المشروع.