أكثر دول العالم مديونية لعام 2019

واشنطن(صدى):

أعلن موقع ” World Population Review ” الأمريكي، عن أكثر الدول مديونية حول العالم لعام 2019.

وعن ترتيب الدول، احتلت اليابان المركز الأول في قائمة الدول الاكثر مديونية في العالم حيث بلغت دينوها المحلية 235.96٪ من ناتجها المحلي الإجمالي.

أما اليونان فقد جاءت بالمركز الثاني حيث وصلت ديونها إلى 191.27٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، والتي مازالت تتعافى من آثار الأزمة الاقتصادية التي ضربتها مؤخرًا.

أما من الدول العربية، فد جاءت السودان بالمركز الثالث في القائمة، بمديونية وطنية بلغت 176.02% من الناتج المحلي الإجمالي.

فيما احتلت ” فنزويلا ” المركز الرابع ووصلت مديونيتها الوطنية 161.99٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، بينما جاءت لبنان بالمركز الخامس بنسبة دين وصلت غلى 160.57% من ناتجها المحلي الإجمالي.