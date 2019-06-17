تصنيف دولة عربية كأفضل وجهة سياحية لمليارديرات العالم 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

صنفت شركة “ أوريجينال ترافيل ” التي تخطط لرحلات المليارديرات حول العالم، مصر على رأس الوجهات السياحية التي يسافر إليها الأثرياء في 2019.

واحتلت مصر المرتبة الأولى في هذا التصنيف، الذي اعتمد على دراسة حجوزات العام الجاري بالإضافة إلى تقييم العملاء.

ومن جهتها، أوضحت المديرة في شركة “ أوريجينال ترافيل ” أميليا ستيوارت، أن حجوزات رجال الأعمال لعام 2019 في مصر ستتضاعف ثلاث مرات أكثر من حجوزات العام الماضي.

وحول العوامل التي تجذب السياح إلى مصر، لفتت إلى الرحلات البحرية في مياه النيل بين الأقصر وأسوان، والتي تتوقف في المواقع الأثرية والمعابد والمقابر على طول الطريق.