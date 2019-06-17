أهمية ممتص الصدمات بالسيارات و مؤشرات تدل على تلفه

برلين(صدى):

يعتبر ممتص الصدمات في السيارات من الأشياء الهامة والحيوية؛ فيقوم بالكثير من المهام ومنها مواجهة اهتزاز هيكل السيارة أثناء القيادة.

ويضمن ممتص الصدمات وجود التصاق جيد مع سطح الطريق وعدم انحراف السيارة عن مسار السير.

كما يمكننا اعتبار ممتص الصدمات همزة الوصل بين تعليق العجلات وهيكل السيارة، ويعوض عدم استواء الطريق من خلال امتصاص الاهتزازات والحد منها.

وإهمال الصيانة الدورية لممتص الصدمات يؤدي إلى العديد من المخاطر حسيث كشفت الهيئة الألمانية عن الخطورة التي قد يسببها تلف ممتص الصدمات، ومنها اختلال السيارة عند إجراء مناورات التخطي وعند القيام بالكبح، حيث تزيد مسافة الكبح على السرعات العالية، كما تتآكل الإطارات بسرعة.

ويؤثر تلف ممتص الصدمات بشكل سلبي على وظائف الأنظمة المساعدة الأخرى في السيارة، مثل نظام الكبح المانع للانغلاق ABS ونظام تعزيز الاتزان الإلكتروني ESP.

وفيما يتعلق بمؤشرات تدل على تلف ممتص الصدمات، فمنها تسرب الزيت منه، إضافة إلى أصوات الطقطقة عند القيادة في طرقات غير مستوية، وانخفاض التصاق السيارة على الطريق مما يسبب تقليل ثبات السيارة عند المنعطفات.

ومن المؤشرات الأخرى لتلف ممتص الصدمات، طول مسافة الانحراف والكبح عند المنعطفات أو عند وجود انزلاق مائي، واهتزاز المقود وتآكل الإطارات بشكل غير متساو.