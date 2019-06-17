رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية: قطر تعدت على سيادتنا بخط كهرباء 161

القدس المحتلة(صدى):

قال رئيس سلطة الطاقة في فلسطين، ظافر ملحم، اليوم الاثنين، أن قطر تَعدّت على السيادة الفلسطينية، من خلال التواصل مع الجانب الإسرائيلي، بخصوص مشروع خط كهرباء 161، ودون الرجوع لسلطة الطاقة الفلسطينية.

وأوضح ” ملحم” : ” لم يتم التنسيق معنا من قبل القطريين، وقطر تنفذ المشروع بعيدًا عن سلطة الطاقة في الضفة والقطاع، وإنما فقط يتواصل القطريون مع الإسرائيليين “؛ لافتًا إلى أن اجتماعات عُقدت خلال اليومين الماضيين بين القطريين والإسرائيليين في القدس؛ من أجل إنهاء هذا المشروع بعيدًا عن السلطة الفلسطينية.

وأكد ظافر ملحم: ” سنوجه رسائل احتجاجية إلى الجانب القطري “؛ مشددًا على أنه لا يجوز لأي دولة مانحة، أن تتصرف دون الرجوع إلى قنوات السلطة الفلسطينية، وتحديدًا سلطة الطاقة التي تُمثل الحكومة الفلسطينية، لذا هذا الاجراء مُخالف لجميع الأعراف الدبلوماسية.