أبناء نادي إنسان الاجتماعي يستمتعون بفعاليات عيد الفطر المبارك

رشيدة المطيري(صدى):

أقامت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض(إنسان) حفل المعايدة لأبناء نادي إنسان الاجتماعي ، برعاية مجموعة كيان العقارية وذلك بمقر النادي بحي المربع ، وحضر الحفل أ. صالح بن عبد الله اليوسف المدير العام، وعدد من المسؤولين بالجمعية ، وبمشاركة نحو 100 ابن ، وشهد حفل المعايدة العديد من الفعاليات، حيث أقيمت أنشطة ترفيهية وشيقة للأبناء ، تضمنت مسابقات حركية وثقافية خفيفة ، إضافة إلى ألعاب “النطاطات” والألعاب البهلوانية ، والتحدي والمنافسة بين الأبناء ، وشهد مسرح المعايدة فقرات متنوعة أدخلت البهجة والسرور إلى نفوس المشاركين .

كما خصص ركن للتسالي احتوى على المأكولات الشعبية كالبليلة والذرة والكريبسي والعصائر. وفي ختام الحفل تم تكريم مجموعة كيان العقارية لدورها في المسؤولية الاجتماعية ، كما تم توزيع الهدايا والجوائز على الأبناء.

جدير بالذكر أن جمعية إنسان تقيم حفل المعايدة السنوي في كافة فروعها البالغ عددها 20 فرعا في الرياض ومحافظاتها، وذلك لمشاركة الأبناء فرحتهم وابتهاجهم بهذه المناسبة السعيدة، كما تقوم الجمعية بتوزيع هدية العيد على الأبناء يتم إيداعها في حسابات المستفيدين، قبل حلول يوم العيد، لتمكينهم من شراء ما يناسبهم من الهدايا والألعاب وقضاء أوقات ممتعة في المدن الترفيهية، والاستمتاع بأجواء عيد الفطر المبارك.