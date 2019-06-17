” الحصيني ” يكشف موعد نشاط رياح البوارح بالخليج

علي القحطاني(صدى):

تنبأ الباحث الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، عبدالعزيز الحصيني، بنشاط لرياح البوارح في منطقة حوض الخليج بما فيه “ الشرقية ” خلال الأيام المقبلة.

وأضاف الحصيني عبر حسابه في “ تويتر ” : “ يُتوقع نشاط لرياح البوارح على حوض الخليج العربي بما فيه “ الشرقية ” خلال الأيام المقبلة من الثلاثاء 1440/10/15هـ، وبشكل واضح، خاصة الأربعاء والخميس 1440/10/17:16هـ ”.

ولفت: “ يُتوقع غبار من خفيف إلى شبه كثيف مع التنبيه من تجمُّع الرمال على الطرق الرابطة بين الشرقية والرياض ودول الخليج ”.