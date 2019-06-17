رفض‏ استخدام الـVAR في مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

ماجد الأشرم(صدى):

رفضت لجنة الحكام بالإتحاد الآسيوي، اليوم الاثنين، استخدام تقنية الـ VAR في مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا وتم تأجيل دراسة إستخدامها في البطولة الى وقتٍ آخر.

وعلى جانب آخر، أعلن الاتحاد الآسيوي عن إجراء عملية سحب قرعة الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، يوم 17 يوليو المقبل.

وستشمل القرعة 40 دولة تم تقسيمهم إلى 8 مجموعات تشمل كل مجموعة 5 فرق استنادا إلى أحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” هذا الشهر.