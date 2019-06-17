الهلال الأحمر ينفذ دورة في كيفيه التعامل مع منصة ” إعتماد “

رشيدة المطيري(صدى):

نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بحرص وتوجيه من معالي رئيسها د/ محمد بن عبدالله القاسم لمنسوبيها العاملين بالمركز الرئيسي والفروع التابعة لها ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية دورة في كيفية التعامل مع منصة إعتماد والتي تم إقرارها من وزارة المالية لتكون بوابة للتعاملات المالية مابين وزارة المالية والجهات الحكومية حيث تتيح المنصة للجهات الحكومية والقطاع الخاص الاستفادة الكاملة والمباشرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة المالية بمزايا عالية ، ومواصفات تقنية متقدمة وتنافسية ، وتهدف (اعتماد) إلى المساهمة الفاعلة في التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة المالية” .