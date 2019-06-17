حاملا دفعة جديدة من الأموال.. السفير القطري يصل غزة

نايف السالم(صدى):

وصل إلى قطاع غزة السفير القطري محمد العمادي؛ قادماً من إسرائيل عبر معبر بيت حانون، حاملا دفعة جديدة من الأموال إلى حركة حماس.

وسمحت إسرائيل لقطر بدخول الأموال إلى قطاع غزة من أجل حركة حماس، دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية، التي اعتبرت الخطوة تعزيزاً للانقسام والابتعاد بغزة أكثر فأكثر نحو المجهول.

وتعتبر السلطة الفلسطينية التحركات القطرية في قطاع غزة تجاوزاً لها، ومحاولة من الدوحة للتدخل في الشؤون الفلسطينية، فضلاً عن أن هذه التحركات تعمّق الانقسام بين الضفة وغزة، وتعزّز الانقسام بين ” حماس ” و ” فتح “.