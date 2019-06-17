وظيفة إدارية شاغرة لحملة الدبلوم في المجلس الصحي بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشف المجلس الصحي في مدينة الرياض عبر الموقع الإلكتروني بوابة التوظيف عن توافر وظيفة إدارية شاغرة لحملة شهادة الدبلوم، وذلك للعمل تحت مسمى وظيفي سكرتير،

وحول شروط وظيفة سكرتير، أوضح أن يكون المتقدمين من حملة الجنسية السعودية، وأن يكونوا حاصلين على شهادة الدبلوم، في اختصاص سكرتير تنفيذي فقط، الخبرة التي لا تقل عن ثلاثة أعوام.

وأبان أنه تم فتح باب التقديم ابتداءً من اليوم الخمس في تاريخ 13/6/2019 ميلادي، وينتهي في يوم الأربعاء في تاريخ 19/6/2019 ميلادي، من خلال النقر على الرابط التالي هنا