اختبار ميزة أمنية تحمي مستخدمي إنستجرام من الاختراق

وكالات(صدى):

يحاول إنستجرام حماية المستخدمين من الاختراق؛ حيث يختبر ميزة أمنية تساعد على ذلك؛ فيما تأتي هذه الخطوة على خلفية مشكلات واجهها مستخدمو ” إنستجرام ” في العودة إلى حساباتهم المغلقة.

وسيعمل هذا التغيير الأول الذي سيبدأ اختباره الاثنين، على التسهيل للمستخدمين تسجيل الدخول واستعادة حساباتهم إذا تم اختراقها، بينما يتعين على المستخدمين في الوقت الحالي إما انتظار البريد الإلكتروني أو ملء نموذج دعم.

ولكن التقنية الجديدة، تقوم على قيام التطبيق بطلب أنواع مختلفة من المعلومات، مثل عنوان البريد الإلكتروني الأصلي، أو رقم الهاتف المرتبط بالحساب أو المستخدم عند الاشتراك في ” إنستجرام “.

ويحصل المستخدم بعد ذلك على رمز مكون من 6 أرقام يتم إرساله إلى معلومات الاتصال التي اختارها؛ فيما تمنع الطريقة المتسللين من استخدام البريد الإلكتروني أو رموز أرقام الهواتف للاستيلاء على الحساب من جهاز مختلف.