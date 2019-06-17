توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين بهيئة السوق المالية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة السوق المالية وعبر الموقع الإلكتروني بوابة التوظيف ، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، والنساء من حملة شهادة الدبلوم، وذلك للعمل في الهيئة في إدارة التحقيق في مدينة الرياض، تحت مسمى وظيفي سكرتير ثالث، ولكن اشترطت الهيئة أن يكون المتقدمين، أو المتقدمات من حملة الجنسية العربية السعودية، وذلك التفاصيل، والشروط، وطريقة التقديم الموضحة في السطور التالية.

وقالت الهيئة ، أن المسمى الوظيفي الشاغر ” سكرتير ثالث ” .

الشروط العامة :

أن يكون المتقدمين أو المتقدمات من حملة الجنسية العربية السعودية ، أن يكونوا حاصلين على شهادة الدبلوم، بمدة دراسة لا تقل عن عامي أي أربعة فصول دراسية، في اختصاص إدارة المواد.

يجب ألا يقل المعدل العام عن جيد جداً ، ألا تقل خبرة المتقدمين أو المتقدمات عن جيد جداً ، ألا تقل الخبرة عن عامين ، التفرغ الكامل للعمل ، واجتياز المقابلات الشخصية.

وأشارت أنه سيتم فتح باب التقديم ابتداءً من اليوم الخميس، ويستمر لغاية تاريخ 13/6/2019 ميلادي.

يتم تقديم وظائف هيئة السوق المالية من رابط التالي، ولكن على الراغبين في التقديم ومن تنطبق عليهم الشروط التقديم على الوظائف المعلنة مع إرفاق السيرة الذاتية، وإنشاء حساب على الموقع للتقديم على الوظائف، ويجب معرفة أن آخر يوم لاستقبال الطلبات هو بعد شهر من فتح باب التقديم .هنا