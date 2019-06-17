الأمن العام يعلن عن وظائف شاغرة بشرطة منطقة القصيم

فاطمة المالكي(صدى):

الأمن العام يعلن عن توفر وظائف ” العمد ونواب العمد ” لحملة شهادة الثانوية العامة وما فوق بشرطة منطقة القصيم، وذلك للعمل وفقآ للمسميات والشروط التالية:

– العمدة في حي النازية من المرتبة السابعة.

– نائب العمدة في حي الفايزية في المرتبة السادسة.

– العمدة في حي الديرة بمحافظة المذنب في المرتبة السادسة.

– نائب عمدة في حي الروضة في المرتبة السادسة.

– نائب عمدة في حي الضاحي في المرتبة الخامسة.

– نائب عمدة في حي الشقة في المرتبة الخامسة.

– عمدة في مركز البطين في المرتبة 33.

* الشروط

– للوظائف في المرتبة السابعة أن يكون المتقدمين حاصلين على الشهادة الجامعية وخبرة لا تقل عن 4 أعوام.

– للوظائف في المرتبة السادسة الحصول على شهادة جامعية مطلقة، أو شهادة ثانوية وخبرة لا تقل عن 8 أعوام.

– الوظائف في المرتبة الخامسة، والمرتبة رقم 33 الحصول على شهادة جامعية مطلقة، أو شهادة ثانوية مع الخبرة التي لا تقل عن 4 أعوام.

وأشارت إلى أن باب التقديم سيتم فتحه ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق لتاريخ 13/10/1440 هجري، ويستمر لغاية 30 يوم من التاريخ السابق.

وأوضح الأمن العام أنه يتم إرفاق الأوراق المطلوبة من أجل التقديم على هذه الوظائف، وهي ” إرفاق الشهادات العلمية، والعملية، وبطاقة الأحوال المدنية، وتوضيح رقم الهاتف، وكل ما يثبت سكنه في الحي.

الوظائف في مدينة بريدة – ” ، ويرجى زيارة إدارة شؤون الموظفين في شرطة منطقة القصيم.

كما أوضحت أن الوظائف متاحة” في محافظة المذنب ومركز البطين ” ، حيث يتم التقديم عليها بشكل مباشر من خلال مركز الشرطة التابعة لها الوظيفة.

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