الهلال يسعى لتجديد عقد عموري بعد تنصيب الرئيس

نواف السالم(صدى):

اقترب نادي الهلال من قطع الطريق على عدد من الأندية التي ترغب في ضم المحترف الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري “؛ حيث أن عدداً من المسؤولين الهلاليين تواصلوا معه، وطالبوه بالتريث حتى تنصيب رئيس نادي الهلال المقبل.

وتواصل البعض من إدارة المرشح فهد بن سعد بن نافل هاتفياً مع اللاعب لإبلاغه بأن الهلال يرغب في بقائه، ولكن عليه انتظار الرئيس الجديد، إذ كشف عموري للمقربين منه عن رغبته في البقاء لإكمال التجربة التي أوقفتها الإصابة الموسم الماضي.

ولم يجتمع نادي العين حتى الآن مع عمر عبد الرحمن من أجل عودته، رغم أن جماهير العين تترقب عودة اللاعب إلى صفوف الفريق الإماراتي.