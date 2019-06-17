بالفيديو.. ” ترامب ” يطرد موظفا بالبيت الأبيض من مكتبه لانزعاجه من سعاله
رصدت إحدى مقاطع الفيديو لحظة قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بطرد رئيس موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني من مكتبه.
حيث دخل موظف البيت الأبيض بنوبة سعال خلال مقابلة تلفوزيونية، وهو الأمر الذي أثار انزعاج ” ترامب ” منه.
وظهر ” ترامب ” بالفيديو وهو يوبخه أمام الكاميرا، قائلآ له: ” إذا كنت ستسعل غادر الغرفة، فلا يمكنك فعل ذلك هنا “ .
مغرد[ عدد التعليقات: 836 ] نشر منذ 1 ساعة
وهو صادق بعضهم يكح او يعطس بدون منديل صليت مره بجنب واحد يعطس بدون منديل زيكح ما يحطعلى فمه شى اضرطيت لقطع الصلاه الله يقطعه معه حق وبقوه